На шахте Qarmet погиб рабочий

Согласно заявлению компании, горняк получил травмы, несовместимые с жизнью, во время сборки специализированного оборудования перед его монтажом. Подчеркивается, что все работы проводились в соответствии с проектом по сборке и монтажу секции ZY7200−13/30, при строгом соблюдении инструкций по технике безопасности.