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На шахте Qarmet погиб рабочий

Вечером 12 марта произошла трагедия на угольной шахте «Саранская», принадлежащей компании Qarmet. Как сообщается, горнорабочий 1980 года рождения, погиб в результате инцидента на рабочем месте, сообщает El.kz.

В компании Qarmet уточнили, что перед происшествием, предположительно, произошел обрыв болта крепления оборудования. Эта информация является предварительной.

Согласно заявлению компании, горняк получил травмы, несовместимые с жизнью, во время сборки специализированного оборудования перед его монтажом. Подчеркивается, что все работы проводились в соответствии с проектом по сборке и монтажу секции ZY7200−13/30, при строгом соблюдении инструкций по технике безопасности.

В настоящее время на шахте ведет работу комиссия Qarmet, занимающаяся расследованием обстоятельств происшествия.

Отмечается, что в ходе ранее проведенного анализа деятельности угольного подразделения Qarmet было выявлено, что с 2021 года взрывы, пожары и газодинамические явления стали причиной 95% всех несчастных случаев в шахтах компании.

несчастный случай