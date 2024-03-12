На шахте Qarmet погиб рабочий

В компании Qarmet уточнили, что перед происшествием, предположительно, произошел обрыв болта крепления оборудования. Эта информация является предварительной.
Согласно заявлению компании, горняк получил травмы, несовместимые с жизнью, во время сборки специализированного оборудования перед его монтажом. Подчеркивается, что все работы проводились в соответствии с проектом по сборке и монтажу секции ZY7200−13/30, при строгом соблюдении инструкций по технике безопасности.
В настоящее время на шахте ведет работу комиссия Qarmet, занимающаяся расследованием обстоятельств происшествия.
Отмечается, что в ходе ранее проведенного анализа деятельности угольного подразделения Qarmet было выявлено, что с 2021 года взрывы, пожары и газодинамические явления стали причиной 95% всех несчастных случаев в шахтах компании.