Апелляция ужесточила ему наказание, назначив окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, штрафа 1,5 млн руб., а также запрета занимать определенные должности на 2 года 9 месяцев.
Ранее суд первой инстанции признал его виновным в двух эпизодах растраты — на 250 млн руб. и 1,5 млн руб., а также в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств предприятия. Господин Уртаев был приговорен к четырем годам лишения свободы, штрафу 1,5 млн руб. и запрету занимать руководящие должности на госпредприятиях на два года девять месяцев.
Прокуратура просила ужесточить наказание и приговорить его к восьми годам лишения свободы и увеличить штраф до 2,5 млн руб. Сам Артур Уртаев вины не признал и просил суд оправдать его.
Бывшему директору Соликамского магниевого завода ужесточили наказание
Пермский краевой суд изменил приговор бывшему директору ОАО «Соликамский магниевый завод» Артуру Уртаеву.
Апелляция ужесточила ему наказание, назначив окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, штрафа 1,5 млн руб., а также запрета занимать определенные должности на 2 года 9 месяцев.