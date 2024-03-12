Бывшему директору Соликамского магниевого завода ужесточили наказание

Апелляция ужесточила ему наказание, назначив окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, штрафа 1,5 млн руб., а также запрета занимать определенные должности на 2 года 9 месяцев.



Ранее суд первой инстанции признал его виновным в двух эпизодах растраты — на 250 млн руб. и 1,5 млн руб., а также в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств предприятия. Господин Уртаев был приговорен к четырем годам лишения свободы, штрафу 1,5 млн руб. и запрету занимать руководящие должности на госпредприятиях на два года девять месяцев.



Прокуратура просила ужесточить наказание и приговорить его к восьми годам лишения свободы и увеличить штраф до 2,5 млн руб. Сам Артур Уртаев вины не признал и просил суд оправдать его.