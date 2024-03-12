Пожар в магазине в Александровске локализован на площади 880 кв. м

Пожар на площади 880 кв. м. в магазине в Пермском крае локализован, сообщили в ГУ МЧС региона.
Речь идёт об инциденте, который произошёл утром 12 марта. В социальных сетях появились публикации о возгорании в двухэтажном магазине в Александровске. Очевидцы сообщают, что в здании обвалилась крыша.
«Специалисты МЧС России локализовали пожар в Пермском крае. Локализация на предварительной площади 880 метров квадратных», — сообщили в краевом ГУ МЧС.
Специалисты ведомства продолжают уточнять информацию.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в соцсетях появились сообщения местных жителей о том, что в пожаре есть пострадавшие.