65-летний житель Иркутска перевел мошенникам почти 5 млн рублей

65-летний житель Иркутска стал жертвой мошенников, которые обманом завладели пятью миллионами рублей, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
— Пенсионеру позвонил человек, выдававший себя за правоохранителя, и убедил его перевести средства на «безопасный счет» для защиты от мошенников, якобы работающих со счета пенсионера. После того, как мужчина снял 2,6 миллиона рублей с банкомата и перевел их через терминал, обещали, что деньги вернутся обратно, — говорят в полиции.
Однако затем аферисты снова обманули пострадавшего, утверждая, что на его имя оформлены кредитные заявки, и чтобы их закрыть, необходимо срочно взять кредит. Доверившись им снова, мужчина перевел деньги на указанные счета.
Подвергнувшись обману в третий раз, пострадавший обратился в полицию, где узнал, что стал жертвой финансовых мошенников, потеряв 4,6 миллиона рублей.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».