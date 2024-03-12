65-летний житель Иркутска перевел мошенникам почти 5 млн рублей

— Пенсионеру позвонил человек, выдававший себя за правоохранителя, и убедил его перевести средства на «безопасный счет» для защиты от мошенников, якобы работающих со счета пенсионера. После того, как мужчина снял 2,6 миллиона рублей с банкомата и перевел их через терминал, обещали, что деньги вернутся обратно, — говорят в полиции.