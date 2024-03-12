Мужчина ушел из дома и пропал без вести в Иркутском районе

В Иркутском районе пропал без вести 37-летний Денис Колосницин. С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Женщина рассказала, что 9 марта ее сын ушел из дома в поселке Нижний Кочергат и до настоящего времени о нем ничего неизвестно. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Как уточняется, ранее мужчина из дома не уходил.
На вид разыскиваемому 35 лет, рост около 180 см, темно-русые волосы, карие глаза. На левой руке татуировка в виде иероглифа. Был одет в черную с белыми вставками мастерку, коричневые штаны и черные кроссовки.
Сотрудники полиции просят тех граждан, кто знает что-либо о местонахождении мужчины сообщать в дежурную часть полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» по телефону: 21−26−26 или «102», «112».