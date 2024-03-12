Мужчина ушел из дома и пропал без вести в Иркутском районе

В Иркутском районе пропал без вести 37-летний Денис Колосницин. С заявлением в полицию обратилась мать мужчины. Женщина рассказала, что 9 марта ее сын ушел из дома в поселке Нижний Кочергат и до настоящего времени о нем ничего неизвестно. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.