В Новосибирске пьяная девушка жестоко избила битой собутыльника

Известно, что инцидент произошел в ночь на вторник, 12 марта. На фотографиях видно, что избитый мужчина стоит весь в крови. Этой же кровью залит и подъезд. По словам очевидцев, так сильно сибиряка избила его собутыльница.
— Пострадавшего забрала бригада медиков. На месте происшествия присутствовали сотрудники Росгвардии, — говорится в сообщении Telegram-канала «АСТ-54 Black».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного инцидента. Устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что под Новосибирском арестовали рецидивиста, пытавшегося зарезать полицейского. Редакция также писала о том, что в Новосибирске мужчина напал на женщину с ребёнком на улице.
Егор САФРОНОВ.