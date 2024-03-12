В Молдове пожарные спасли супругов, отравившихся угарным газом: Пострадавшие находятся в реанимации

Происшествие было зарегистрировано вечером 11 марта, вызов в Службу 112 поступил в 18:31. На место были направлены спасатели, которые эвакуировали из дома 73-летнего хозяина жилья, который не мог передвигаться самостоятельно. Его 69-летняя жена выбралась из дома с помощью соседей.