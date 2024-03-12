В Пермском крае убийца молодой девушки лишен свободы на 13 лет

В день преступления 23-летний пермяк приехал в Соликамск к 22-летней девушке. С собой у него был рюкзак, где он прятал нож. Во время общения между молодыми людьми произошла ссора, вызванная ревностью пермяка.
Ссора привела к конфликту и убийству девушки. Молодой человек нанес своей жертве 19 ножевых ранений, сообщает прокуратура Пермского края. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Соликамский городской суд рассмотрел материалы дела и признал жителя Перми виновным. С учетом позиции государственного обвинения осужденному назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.