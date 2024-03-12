«Собирался на охоту, но случайно выстрелил в сторону супруги»: жителя Зеленогорска подозревают в ранении жены из незарегистрированного оружия

53-летнего жителя Зеленогорска подозревают в ранении супруги из незарегистрированного оружия. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
В зеленогорскую полицию позвонила женщина. Подруга рассказала ей о конфликте с пьяным мужем, в ходе которого он выстрелил из ружья. Правоохранители отправились к супругам в одну из квартир многоэтажки на улице Парковой.
— Потерпевшей причинен легкий вред здоровью в виде резаных ран лица, полученных от разбившегося стекла и пластика, — рассказали полицейские.
Фото: МВД по Красноярскому краю.
Сам же мужчина пояснил, что якобы собирался на охоту и выстрелил в сторону жены случайно. На жителя Зеленогорска заведены сразу два уголовных дела: об умышленном причинение легкого вреда здоровью и незаконном изготовлении боеприпасов.