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«Собирался на охоту, но случайно выстрелил в сторону супруги»: жителя Зеленогорска подозревают в ранении жены из незарегистрированного оружия

Жителя Зеленогорска подозревают в ранении жены из незарегистрированного оружия.
Источник: Комсомольская правда

53-летнего жителя Зеленогорска подозревают в ранении супруги из незарегистрированного оружия. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В зеленогорскую полицию позвонила женщина. Подруга рассказала ей о конфликте с пьяным мужем, в ходе которого он выстрелил из ружья. Правоохранители отправились к супругам в одну из квартир многоэтажки на улице Парковой.

Оказалось, что конфликт между парой вспыхнул из-за развода. 43-летняя потерпевшая вышла на балкон, а когда возвращалась, то увидела мужа с оружием в руках. Она испугалась, снова вышла на балкон, а затем услышала выстрел.

— Потерпевшей причинен легкий вред здоровью в виде резаных ран лица, полученных от разбившегося стекла и пластика, — рассказали полицейские.

Фото: МВД по Красноярскому краю.

Сам же мужчина пояснил, что якобы собирался на охоту и выстрелил в сторону жены случайно. На жителя Зеленогорска заведены сразу два уголовных дела: об умышленном причинение легкого вреда здоровью и незаконном изготовлении боеприпасов.