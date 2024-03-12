«Собирался на охоту, но случайно выстрелил в сторону супруги»: жителя Зеленогорска подозревают в ранении жены из незарегистрированного оружия

53-летнего жителя Зеленогорска подозревают в ранении супруги из незарегистрированного оружия. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В зеленогорскую полицию позвонила женщина. Подруга рассказала ей о конфликте с пьяным мужем, в ходе которого он выстрелил из ружья. Правоохранители отправились к супругам в одну из квартир многоэтажки на улице Парковой.

Оказалось, что конфликт между парой вспыхнул из-за развода. 43-летняя потерпевшая вышла на балкон, а когда возвращалась, то увидела мужа с оружием в руках. Она испугалась, снова вышла на балкон, а затем услышала выстрел.