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В Андижанской области загорелась школьная столовая. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижанской области загорелась школьная столовая. Пожар тушили шесть пожарно-спасательных расчетов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Утром 12 марта в Алтынкульском районе Андижанской области загорелось одноэтажное здание, расположенное рядом со школой. Информация об этом поступила в Управление чрезвычайных ситуаций в 09:56.

Уже в 10:00 на место прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов, в 10:05 пожар был локализован, а в 10:14 — полностью ликвидирован.

Сообщается, что в здание располагалась школьная столовая. В результате возгорания пострадало 85 квадратных метров крыши здания. Человеческих жертв нет.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

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