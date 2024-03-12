В Андижанской области загорелась школьная столовая. Видео

Утром 12 марта в Алтынкульском районе Андижанской области загорелось одноэтажное здание, расположенное рядом со школой. Информация об этом поступила в Управление чрезвычайных ситуаций в 09:56.
Уже в 10:00 на место прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов, в 10:05 пожар был локализован, а в 10:14 — полностью ликвидирован.
Сообщается, что в здание располагалась школьная столовая. В результате возгорания пострадало 85 квадратных метров крыши здания. Человеческих жертв нет.
Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливают специалисты.