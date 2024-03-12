Пьяный житель Башкирии устроил дебош в самолете рейса Орск — Москва

В минувшие выходные поступило сообщение от командира самолета с просьбой направить наряд полиции на борт прибывающего самолета «Москва — Орск».
37-летний житель Башкирии перед посадкой в самолет употреблял спиртные напитки. На борту он самовольно занял место повышенной комфортности и отказывался его покидать. На замечания бортпроводников нарушитель не реагировал.
Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть Орского ЛО МВД России на транспорте и направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе доставленного содержится 0,52 мг/л алкоголя.
В отношении жителя Башкирии составили административный протокол. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления. Кроме того, мужчина уже привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.