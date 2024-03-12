Похитившие 130 млн тенге у ТОО «ОзенМунайГаз» осуждены в Актау

В суде рассмотрено дело в отношении директора ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» Б. и директора нефтегазодобывающего управления АО «ОзенМунайГаз» С., обвиняемых в присвоении и растрате чужого имущества по статье 189 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса РК.
Как сообщила пресс-служба Актауского городского суда, выяснен ряд обстоятельств. В том числе, установлено, что 31 мая 2018 года между АО «ОзенМунайГаз» и ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» был заключен договор, согласно которому передавалось в аренду оборудование установки электроцентробежного насоса с подвеской насосно-компрессорных труб для скважины, сроком до 31 декабря 2021 года.
Но руководитель сервисной компании Б., не желая нести расходы, в нарушение условий договора не приобрел насосно-компрессорные трубы.
— Подозреваемый Б. вместо этого в январе 2020 года, с целью сокрытия нарушения условий договора и предотвращения штрафа со стороны ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания», путем использования принадлежащих заказчику насосно-компрессорных труб и необоснованного получения платежа за аренду оборудования, совершил преступление, направленное на хищение средств АО «ОзенМунайГаз». Преследуя свои личные интересы, подозреваемый Б. через директора Жанаозенского филиала ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» И., получил согласие директора нефтегазодобывающего управления № 3 С. Предоставить ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» необходимый объем насосно-компрессорных труб, — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также в результате совместных незаконных действий обвиняемых С. и Б., АО «ОзенМунайГаз» в период 2020—2021 годов не удержало стоимость 2 308 штук насосно-компрессорных труб на сумму 108,4 млн тенге и стоимость их аренды на сумму 21,7 млн тенге, а полностью выплатило эти средства ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания».
— Таким образом в результате хищения путем незаконного присвоения средств и распоряжения ими по своему усмотрению обвиняемым Б., государству в лице АО «ОзенМунайГаз» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 130 108 118 тенге. С. и Б., совершая действия в своих общих интересах, зная о том, что ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» использовало принадлежащие АО «ОзенМунайГаз» насосно-компрессорные трубы, не вычли из договорной суммы, соответственно, стоимость аренды насосно-компрессорных труб, не совершили других намеренных действий и подписал акты с указанием полной стоимости, — сообщила пресс-служба.
На основании этого было установлено, что подозреваемый С. нанес АО «ОзенМунайГаз» материальный ущерб в объеме 130 108 118 тенге.
В ходе судебного заседания прокурор запросил признать двоих подозреваемых виновными, приговорить их к лишению свободы сроком на 10 лет каждого.
Представитель потерпевшей стороны поддержал запрос прокурора. И все же, Б. в суде отказался признать свою вину, просил его оправдать.
Второй подозреваемый С. частично признал свою вину, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Вина подсудимых доказана соответствующими материалами.
— Приговором суда С. признан виновным по статье 189 часть 4 пункт 2 УК, лишен права занимать определенные руководящие должности и заниматься определенной деятельностью на 10 лет, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Б. лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях нефтегазовой отрасли на 10 лет, он приговорен к 8 годам лишения свободы, — говорится в сообщении суда.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск АО «ОзенМунайГаз», с осужденных Б. и С. взыскано в пользу компании 130 108 118 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.