Похитившие 130 млн тенге у ТОО «ОзенМунайГаз» осуждены в Актау

— Таким образом в результате хищения путем незаконного присвоения средств и распоряжения ими по своему усмотрению обвиняемым Б., государству в лице АО «ОзенМунайГаз» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 130 108 118 тенге. С. и Б., совершая действия в своих общих интересах, зная о том, что ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» использовало принадлежащие АО «ОзенМунайГаз» насосно-компрессорные трубы, не вычли из договорной суммы, соответственно, стоимость аренды насосно-компрессорных труб, не совершили других намеренных действий и подписал акты с указанием полной стоимости, — сообщила пресс-служба.