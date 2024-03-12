Асфальт провалился на проезжей части Заводского шоссе в Самаре

В Самаре провалился асфальт на проезжей части Заводского шоссе. Огромная яма образовалась прямо в центре автомобильной дороги. Видеокадрами с места происшествия поделился местный блогер Евгений Щекин вечером 11 марта.
Крупная дыра зияет на одну из полос. До приезда на место специалистов автомобилистам пришлось быть крайне осторожными. А во вторник, 12 марта, на Заводском шоссе оказалось перекрыто движение в обе стороны.
По словам самарского блогера, ограждение выставили на обеих полосах провалившегося участка Заводского шоссе. В настоящий момент причины провала асфальта неизвестны.
Также на месте происшествия дежурили сотрудники ГИБДД. Сколько займет ремонт и когда проезжую часть приведут в порядок, не сообщается.