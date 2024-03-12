Суд Татарстана поправил приговор главному архитектору Альметьевска.

Таким образом, в приговоре осталась лишь одна взятка — на 15 тысяч рублей. По версии СК и прокуратуры, эти деньги архитектор получил от предпринимателя Амиджона Джумаева в 2020-м за согласование проекта входной группы в его кафе. Суд посчитал обвинение доказанным, но переквалифицировал его с части 3 на часть 1 статьи 290 УК РФ. По этому эпизоду суд в январе 2024 года наказал чиновника уголовным штрафом в полмиллиона и тут же освободил от его уплаты за сроком давности.