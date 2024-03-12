В Иркутске судебные приставы поймали вора в суде

В Иркутске задержали мужчину, который находился в розыске с 3 января. Согласно информации от пресс-службы ГУФССП по Иркутской области, местный житель был привлечен к участию в заседании суда.
— Во время осуществления пропускного режима судебные приставы ОУПДС обнаружили его данные в программе, где оказалось, что в январе текущего года он был осужден по статье 158 часть 2 УК РФ за кражу и объявлен в розыск, — говорят в ведомстве.
После выявления этой информации мужчину из Иркутска немедленно задержали.