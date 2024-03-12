Красноярец сбил мотоциклиста и сделал вид, что автомобиль угнали

В августе 2023 году в полицию обратился владелец «Субару». Он заявил об угоне своего автомобиля. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но им не понравились показания мужчины.
Выяснилось, что никакого угона не было. На самом деле мужчина въехал в мотоциклиста, бросил его и сбежал. Чтобы снять с себя ответственность, он выдумал историю об угоне.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Также его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.