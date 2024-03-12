В Воронежской области объявили ракетную опасность

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — говорится в публикации.
Гусев призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной комнате или кладовке. Те, кого объявление застало на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.
Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.
Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».