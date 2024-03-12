Донских водителей призвали отложить замену резины на летнюю

«Погода еще неустойчивая, ночью бывает минусовая температура. А при перепадах температуры на дороге образуется гололедица. Менять зимнюю резину на летнюю пока преждевременно», — сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что резину рекомендуется менять при стабильной положительной среднесуточной температуре +7 °C.
Водителей попросили воздержаться и от езды на зимней резине летом, так как зимние покрышки теряют эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. Также при температуре больше +15 °C начинается усиленный износ более мягкой зимней резины.