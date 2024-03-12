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Донских водителей призвали отложить замену резины на летнюю

Ростовская область, 12 марта 2024. DON24.RU. Донских водителей призвали воздержаться от замены резины на летнюю из-за нестабильных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Ростовской области.
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«Погода еще неустойчивая, ночью бывает минусовая температура. А при перепадах температуры на дороге образуется гололедица. Менять зимнюю резину на летнюю пока преждевременно», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что резину рекомендуется менять при стабильной положительной среднесуточной температуре +7 °C.

Водителей попросили воздержаться и от езды на зимней резине летом, так как зимние покрышки теряют эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. Также при температуре больше +15 °C начинается усиленный износ более мягкой зимней резины.