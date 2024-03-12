Смертельная гонка: самые страшные аварии, которые произошли на зимних дорогах Крыма

Зима — самое опасное время года для автолюбителей. То снег, то дождь, то туман — и это все может случиться в один день. К счастью, холода в Крыму прошли. «Комсомолка» решила вспомнить кошмарные аварии, произошедшие на полуострове зимой. Чтобы сделать нужные выводы и дисциплинированно вести себя на дороге. Ведь причина, из-за которых гибнут люди и авто превращаются в груду металла, одна — несоблюдение правил дорожного движения.