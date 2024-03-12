Смертельная гонка: самые страшные аварии, которые произошли на зимних дорогах Крыма

Зима — самое опасное время года для автолюбителей. То снег, то дождь, то туман — и это все может случиться в один день. К счастью, холода в Крыму прошли. «Комсомолка» решила вспомнить кошмарные аварии, произошедшие на полуострове зимой. Чтобы сделать нужные выводы и дисциплинированно вести себя на дороге. Ведь причина, из-за которых гибнут люди и авто превращаются в груду металла, одна — несоблюдение правил дорожного движения.
В ЛОБОВОМ ДТП ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ «СЕМЕРКИ».
В новогодние праздники водитель автомобиля Lada Granta ехал из Евпатории в сторону Черноморского. Но к какой-то момент он вылетел на «встречку», где столкнулся с «семеркой». Водитель ВАЗ 2107 погиб.
25-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ СКОНЧАЛСЯ НА МЕСТЕ.
В Севастополе авария унесла жизнь 25-летнего парня.
Молодой человек сидел за рулем фургона Volkswagen, выжимая из него все лошадиные силы, но на подъезде к поселку Кача не справился с управлением. Машина слетела с дороги и опрокинулась. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, а два его пассажира отделались испугом.
ПОГИБ ОДИН ЧЕЛОВЕК, ДВОЕ ПОСТРАДАЛИ.
Нетрезвый водитель ехал за рулем Škoda по автодороге Ялта -Севастополь, но в какой-то момент не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen.
Водитель Volkswagen скончался на месте. Двум пассажирам потребовалась помощь врачей.
ПЕШЕХОДА СБИЛИ НА «ЗЕБРЕ».
К счастью, не все ДТП приводят к летальному исходу, но очень печально, что они вообще происходят. Ужасно, когда страдают взрослые, и вдвойне больно, когда дети и подростки.
В Симферополе на улице Киевской водитель рейсового автобуса Mercedes Benz Sprinter сбил 15-летнего парнишку, который шел по «зебре». Возбуждено уголовное дело.
В ДТП ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ ДЕТЕЙ.
В Севастополе автоледи на Hyundai врезалась в автобус. Сильный удар отбросил иномарку на другую легковую машину.
— Трое детей 2013 и 2011 г.р., находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, получили различные травмы. Пассажиры автобуса не пострадали, — сообщили в ГИБДД Севастополя.
НА ШКОЛЬНИКА НАЕХАЛ ПРИПАРКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
В Алуште на 11-летнего мальчика наехал припаркованный автомобиль, который видимо забыли поставить на «ручник». Подросток попал в реанимацию.
ПОСТРАДАЛ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК.
В Симферопольском районе столкнулись Mazda и SsangYong, в результате чего пострадало двухлетнее дитя. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.
ДТП НА ПЕРЕКРЕСТКЕ.
В Севастополе водитель Toyota проехал перекресток на красный свет, не уступив дорогу Hyundai. В результате ДТП в больницу попал 6-летний пассажир автомобиля Hyundai.