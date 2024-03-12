68 человек эвакуировали из горящего детсада в Дзержинске

Утром 12 марта вспыхнул пожар в детском саду на улице Чапаева в Дзержинске. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
— Сообщение о пожаре в детском саду поступило в 10:14 12 марта, — говорится в сообщении. — В настоящее время открытый огонь уже потушен. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Из здания детского сада были эвакуированы 68 человек, в том числе 56 детей.
По данным спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП продолжают работать пожарные. Тем временем детей распределили по ближайшим детским садам. Родителям сообщили о случившемся.
Напомним, ранее мы писали, что детский сад загорелся в поселке Новинки вечером 19 апреля 2022 года. К счастью, никто не пострадал. К моменту возникновения пожара всех детей успели забрать домой.