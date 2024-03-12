68 человек эвакуировали из горящего детсада в Дзержинске

— Сообщение о пожаре в детском саду поступило в 10:14 12 марта, — говорится в сообщении. — В настоящее время открытый огонь уже потушен. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Из здания детского сада были эвакуированы 68 человек, в том числе 56 детей.