В Красноярске начнется суд по делу о незаконной легализации более чем 1,6 млрд рублей

«При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, обвиняемыми был разработан алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения обвиняемые передали взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом», — рассказали в следственном управлении.