В Красноярске начнется суд по делу о незаконной легализации более чем 1,6 млрд рублей

Следователи установили, что не позднее ноября 2020 года 9 крсноярцев объединились в незаконную группу, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Они использовали людей с низким социальным статусом, убеждая их открыть подставные фирмы, которые на самом деле не вели никакой деятельности.
Потом злоумышленники заключали от имени этих фирм фиктивные сделки, которые помогали обналичить средства, принадлежащие другим предпринимателям. За свои услуги они брали 8−13% от суммы. Следствию известно о примерно 300 фирмах, которые занимались этой деятельностью. Всего им удалось вывести в безналичный оборот более 1,6 млрд рублей. Сами они заработали на этом более 190 млн рублей.
«Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть преступного дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей», — пояснили в следственном управлении.
«При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, обвиняемыми был разработан алгоритм действий в случае обнаружения их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, при возникновении в 2022 году угрозы изобличения обвиняемые передали взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом», — рассказали в следственном управлении.
Несмотря на это, в январе 2023 года схему удалось раскрыть, деятельность организованной группы пресекли сотрудники УФСБ России. По данному факту возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой).
В следственном управлении СК РФ сообщили, что материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.
Пока до суда дошли два уголовных дела в отношении участников организованной группы и одного из организаторов, который заключил досудебное соглашение. Они направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.