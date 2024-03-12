Блогеру из Самары, «пощекотавшей» грудь Родины-матери, грозит 5 лет колонии

Следователи Центрального райотдела волгоградского Следкома разобрались в деле блогера из Самары Алены Агафоновой. По их мнению, девушка виновна в реабилитации нацизма. Так обернулся для молодой женщины заснятый на Мамаевом кургане ролик. На кадрах она «пощекотала» грудь Родины-матери.
«20 июля 2023 года, находясь на территории Мамаева кургана, который является объектом культурного наследия, подозреваемая сняла у подножья монумента “Родина-мать зовет!” видео, запечатлевшее ее безнравственные и циничные действия. Таким образом фигурант уголовного дела оскорбила символ стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны», — выражает позицию ведомства представитель СУ СК по области Дарья Буянова.
Как отягчающее обстоятельство следствие расценивает тот факт, что после возбуждения уголовного дела Агафонова покинула Волгоградскую область, а затем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск и задержана по возвращении в Москву.