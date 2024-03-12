«Пошел забирать брата из школы и исчез»: под Новосибирском 2 месяца ищут парня, пропавшего при странных обстоятельствах

— У нас пятеро детей, Обиджон — самый старший. В его обязанности входило забирать младшего брата после уроков. 15 января он пошел за ним в школу, но так и не появился там. Спустя примерно 20 минут после ухода Обиджона мне позвонил младший сын и спросил: «А меня заберут?», — рассказал КП-Новосибирск Ойбек, отец пропавшего парня. — Телефон Обиджон оставил дома, так что я даже не мог позвонить ему и узнать, что случилось.