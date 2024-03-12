«Пошел забирать брата из школы и исчез»: под Новосибирском 2 месяца ищут парня, пропавшего при странных обстоятельствах

В Новосибирском районе 2 месяца ищут 18-летнего Обиджона Бекмирзаева: он пропал 15 января в селе Каменка. Отец парня рассказал КП-Новосибирск, когда его видели в последний раз.
— У нас пятеро детей, Обиджон — самый старший. В его обязанности входило забирать младшего брата после уроков. 15 января он пошел за ним в школу, но так и не появился там. Спустя примерно 20 минут после ухода Обиджона мне позвонил младший сын и спросил: «А меня заберут?», — рассказал КП-Новосибирск Ойбек, отец пропавшего парня. — Телефон Обиджон оставил дома, так что я даже не мог позвонить ему и узнать, что случилось.
Ойбек сам поехал за сыном, по дороге стал спрашивать соседей, видели ли они Обиджона. Все говорили, что видели, как парень шел по тропинке, которая ведет к школе. А после — никаких зацепок.
— Бывало, что Обиджон подростком убегал из дома. Первый раз мы нашли его у знакомых, второй раз — на ледовой коробке. В этот раз я обзвонил всех друзей, родственников — ни к кому из них мой сын не приходил, — говорит мужчина.
Мужчина предполагает, что сын мог втайне от всех устроиться на работу. — Возможно, он сейчас работает где-то на стройке, поэтому его так долго не могут найти, — рассуждает отец Обиджона.
Приметы пропавшего парня: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Когда он ушел из дома, был одет в серую удлиненную куртку, синие джинсы, синюю шапку, на ногах — черные ботинки.
Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Обиджона Бекмирзаева, сообщите по телефону 112 или 8−800−700−54−52.