Могилевчанин отравился настойкой из мухоморов, которую пил для оздоровления

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Житель Могилева попал с отравлением в больницу после употребления настойки мухомора, сообщили в управлении ГКСЭ по Могилевской области.
После произошедшего правоохранители начали проверку, у него в доме нашли фрагменты грибов, которые были направлены на экспертизу. Позже выяснилось, что они не содержат наркотических средств, психотропных веществ и иных подобных веществ.
В больнице 36-летнему пациенту была оказана необходимая помощь, а через несколько дней его выписали.
«По словам могилевчанина, накануне отравления он принимал внутрь настойку из мухоморов: эти грибы он и его 57-летняя мать последние пару месяцев употребляли в оздоровительных целях», — сказали в управлении.
Но в тот день для приготовления настойки он использовал грибов больше, чем обычно, почувствовал себя плохо, поэтому его матери пришлось вызвать скорую.
В комитете отметили, что большинство мухоморов несъедобны или ядовиты, только несколько видов можно употреблять в пищу, но отличить их могут лишь специалисты.
Там призвали вообще не пробовать никакие мухоморы, так как нет научных доказательств об их положительном влиянии на организм.
В ГКСЭ напомнили, что в минувшем году Министерство здравоохранения приняло постановление, которым запрещен ввоз на территорию республики, реализация, хранение и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы.