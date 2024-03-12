Челябинский депутат задолжал 238 млн рублей: был одним из самых богатых в городе

«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 50 276 491 рублей 84 копеек, 146 806 621 рублей 58 копеек, 3 395 627 рублей 52 копеек и 37 736 800 рублей 77 копеек», — сказано в документах картотеки дел Арбитражного суда.
Деньги министерство пытается взыскать за невыполненные по госконтрактам работы и срывы сроков компанией Иванова «Альфастрой». Судебные разбирательства начались после аудиторской проверки КСП строительства корпуса для областной психоневрологической больницы. Фирма депутата была генподрядчиком. Инспекция выявила многочисленные недоделки и передала материалы силовикам.
В итоге депутата гордумы Челябинска обвинили в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте денежных средств и преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой». ФСБ обнародовала видео задержания Олега Иванова в его шикарном коттедже. Когда-то он входил в рейтинги 100 самых богатых людей Челябинской области.
Несмотря на решения судов, компания депутата с министерством строительства так и не рассчиталась. Теперь ведомство требует включить долги в процесс банкротства «Альфастроя». А сам Иванов находится в СИЗО, он уже объявил себя банкротом.