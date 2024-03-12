Полиция возбудила дело после гибели пациента скорой в ДТП в Пермском крае

«По факту ДТП в ОМВД России по Соликамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.а ч. 4 ст. 264 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия», — рассказали сайту perm.aif. ru в краевом ГУ МВД. Ранее местные жители утверждали, что мужчина, которого вёз медицинский автомобиль, был спасён от смерти бригадой скорой помощи. Однако, после аварии выжить ему не удалось.