Полиция возбудила дело после гибели пациента скорой в ДТП в Пермском крае

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пациента скорой помощи в ДТП в Пермском крае, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД региона.
Речь идёт об аварии, которая произошла 10 марта в Соликамске. Водитель иномарки BMW не справился с управлением автомобиля и врезался в УАЗ скорой помощи. Пострадали пять человек. Пассажир кареты скорой помощи скончался. В МВД Прикамья сообщили, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.
«По факту ДТП в ОМВД России по Соликамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.а ч. 4 ст. 264 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия», — рассказали сайту perm.aif. ru в краевом ГУ МВД. Ранее местные жители утверждали, что мужчина, которого вёз медицинский автомобиль, был спасён от смерти бригадой скорой помощи. Однако, после аварии выжить ему не удалось.