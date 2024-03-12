В Волгограде уволили издевавшихся над пациентом фельдшеров

12 марта стало известно об увольнении сотрудников станции скорой помощи, которые избили пациента на улице. Очевидцы сняли происходящее на видеокамеру. Медики пытались поднять мужчину, затем один из них несколько раз ударил его ногами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, решение об отстранении фельдшеров было принято на основании проведенной проверки.