В Волгограде уволили издевавшихся над пациентом фельдшеров

12 марта стало известно об увольнении сотрудников станции скорой помощи, которые избили пациента на улице. Очевидцы сняли происходящее на видеокамеру. Медики пытались поднять мужчину, затем один из них несколько раз ударил его ногами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, решение об отстранении фельдшеров было принято на основании проведенной проверки.
— В медицинской организации подчёркивают, что данное поведение сотрудников неприемлемо. Наряду с принятыми решениями разъяснительная работа по вопросам медицинской этики и деонтологии будет проведена со всеми сотрудниками, — уточнили в облздраве.
Напомним, что СК начал проверку по данному факту.