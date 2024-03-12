В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

Минувшей ночью регионы Центральной России подверглись очередному массовому налету украинских дронов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 25 аппаратов: 11 — над территорией Курской области, семь — над Белгородской, по два — Московской и Орловской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями. Еще один беспилотник сбили над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.