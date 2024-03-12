В центре Новосибирска девушка вонзила топор в Subaru Forester

В ночное время суток неизвестные молодые люди вонзили топор в Subaru Forester. Об этом сообщает издание VN.ru.
Отмечается, что сотрудники полиции начали проверку данного инцидента.
«По факту публикации, размещенной в сети, заявление в отдел полиции поступило. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба региональной полиции.
Очевидцы ситуации рассказывают, что одной из нападавших на автомобиль была девушка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что сибирячка продает в интернете яркие открытки с советскими знаменитостями за 100 тысяч рублей.