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В центре Новосибирска девушка вонзила топор в Subaru Forester

В центре Новосибирска случился инцидент с порчей чужого имущества.
Источник: Сиб.фм

В ночное время суток неизвестные молодые люди вонзили топор в Subaru Forester. Об этом сообщает издание VN.ru.

Отмечается, что сотрудники полиции начали проверку данного инцидента.

«По факту публикации, размещенной в сети, заявление в отдел полиции поступило. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба региональной полиции.

Очевидцы ситуации рассказывают, что одной из нападавших на автомобиль была девушка.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что сибирячка продает в интернете яркие открытки с советскими знаменитостями за 100 тысяч рублей.