В Приморье рассчитали ущерб от севшего на мель судна Rise Shine

Дальневосточное управление Росприроднадзора хочет взыскать 346 млн рублей с владельца контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и затонул у берегов Находки в заливе Восток в Приморье в 2021 году, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Управления рассчитали ущерб, нанесённый водному объекту. Заплатить за него придётся владельцу судна — компании Often Trading Company Limited из Гонконга. Так как эту сумму не возместили добровольно, ведомство обратилось и иском в суд.
Напомним, в ноябре 2021 года контейнеровоз, прибывший из Китая под флагом Панамы, потерял управление и сел на мель. С него на вертолёте эвакуировали экипаж из 14 граждан КНР.
Спасательная операция с откачкой нефтепродуктов и перегрузкой контейнеров с судна заняла 9 месяцев. Так как владелец не объявился, контейнеровоз обратят в собственность государства и разберут.