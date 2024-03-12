Полиция установила личность стрелявшего мужчины в Дзержинске

После того, как местная жительница обратилась в полицию по поводу стрельбы из окна, участковые вычислили квартиру, из которой стреляли и отправились туда. Им открыл мужчина, который добровольно отдал пневматический пистолет и упаковку пулек для него. По его словам, пистолет и пульки ему подарил родственник в декабре. 11 марта он выпил и решил испытать подарок — из окна кухни сделал несколько выстрелов по деревьям. Но, когда увидел, что прохожие обратили на него внимание, прекратил стрельбу.