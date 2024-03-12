Будут ли отменять масленичные гуляния в Воронеже, рассказали в мэрии

— Массовых городских мероприятий, посвященных Масленице, в Воронеже запланировано не было. План предполагает чуть более различных 60 акций, которые пройдут в онлайн и офлайн форматах. Мастер-классы, игровые программы, конкурсы стихов и рисунков в течение всей недели будут проходить на площадках учреждений культуры, спорта и образования и на прилегающих к ним территориях, — объяснили в мэрии журналистам портала 36on.