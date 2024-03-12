Будут ли отменять масленичные гуляния в Воронеже, рассказали в мэрии

— Массовых городских мероприятий, посвященных Масленице, в Воронеже запланировано не было. План предполагает чуть более различных 60 акций, которые пройдут в онлайн и офлайн форматах. Мастер-классы, игровые программы, конкурсы стихов и рисунков в течение всей недели будут проходить на площадках учреждений культуры, спорта и образования и на прилегающих к ним территориях, — объяснили в мэрии журналистам портала 36on.
Народные гуляния на Масленицу уже отменили в нескольких районах области. Власти отмечают, что речь идет о гуляньях, запланированных на открытом воздухе. К вводимым ограничениям жителей просят отнестись с пониманием.
В Воронежской области в последнее время участились случаи атаки беспилотников. Буквально сегодня ранним утром стало известно, что средствами ПВО был сбит еще один БПЛА. Никто из людей не пострадал.
UPD: в столице Черноземья около 11:30 отменили ракетную опасность, при этом угроза от вражеских беспилотных летательных аппаратов сохраняется.