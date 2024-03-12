Под угрозой подтопления — 87 населенных пунктов СКО

По информации пресс-службы филиала, рассматривали готовность техники, людей и прочее. Как и на других подобных совещаниях.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям докладывают, что к приёму большой воды готовы. Для оперативного реагирования создали группу из числа сотрудников правоохранительных органов, подразделений ДЧС и Национальной гвардии в составе 472 человек и 134 единиц техники. Подготовили 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, 6 болотоходов-вездеходов, 7 плавательных средств, 78 мотопомп, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатку вместимостью более 400 человек. При необходимости развернут 242 пункта приема эвакуируемого населения.
— Акимат области выделил 135 млн тенге на оказание услуг по проведению аэровизуального обследования и эвакуации населения из зон затопления. Для снижения рисков образования заторов на участках рек в Айыртауском, им. Г. Мусрепова и Уалихановском районах предусмотрены взрывные работы на сумму более 11 млн тенге. По области на учёте находятся 87 населённых пунктов, подверженных паводкам, где проживают свыше 5 тысяч человек, — сказал заместитель начальника департамента по ЧС Дмитрий Растихин.
С начала этого года из населённых пунктов вывезли более 1 млн кубических метров снега, начали работы по очернению полей, очистке 468 внутрипоселковых водопропускных труб и 8,6 км каналов и арыков.
Повышение температуры воздуха в регионе ожидается в конце марта, повышение уровня воды в реках — в первых числах апреля.