Под угрозой подтопления — 87 населенных пунктов СКО

— Акимат области выделил 135 млн тенге на оказание услуг по проведению аэровизуального обследования и эвакуации населения из зон затопления. Для снижения рисков образования заторов на участках рек в Айыртауском, им. Г. Мусрепова и Уалихановском районах предусмотрены взрывные работы на сумму более 11 млн тенге. По области на учёте находятся 87 населённых пунктов, подверженных паводкам, где проживают свыше 5 тысяч человек, — сказал заместитель начальника департамента по ЧС Дмитрий Растихин.