Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область; есть пострадавший

Был стрелковый бой. Однако прорыва не произошло. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале и поблагодарил ФСБ РФ и Минобороны РФ за защиту «наших территорий, нашего спокойствия».



По словам главы региона, обстрел Теткино продолжается. При нем пострадал местный житель. Он получил легкое ранение. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.



Также губернатор подтвердил информацию Минобороны РФ о том, что ночью 12 марта над регионом были сбиты 11 беспилотников. По его словам, в области до сих пор действует объявленная в 1:27 ракетная опасность.



О массированной атаке макрорегиона с помощью БПЛА 12 марта читайте в публикации «Ъ-Черноземье».



Алина Морозова.