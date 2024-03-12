Киллер стал другом. Зачем пенсионерка заказала убийство звезды-свахи из 90-х

В Красноярске завершено расследование дела о резонансном убийстве известной свахи Нины Кузьминой. Ее тело вывезли в лес, расчленили и сожгли. Выяснилось, что женщину заказала ее знакомая-пенсионерка. Причина банальная — деньги.
Подробности о громком убийстве в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Заказала за долги
Нина Кузьмина в Красноярске была звездой 90-х и 2000-х. Тогда ее часто приглашали в местные СМИ экспертом по знакомствам и «женской стервологии». Сама она держала брачное агентство, была не бедным человеком.
Известно, что уже в зрелом возрасте она вышла удачно замуж, поэтому ни в чем не нуждалась. Но последние годы была сильно одинока — рано потеряла сына, а потом и мужа. Родственников в Красноярске у нее не было. Поэтому заявление о пропаже поступило от ее знакомой. Это случилось год назад 9 марта. А уже через несколько дней задержали подозреваемого. Это был ее 44-летний приятель. Он признался, что убил женщину. Тело вывез за сотни километров в Иркутскую область, где облил его бензином и попытался сжечь. Следователи нашли ее останки.
Сначала появились слухи, что подозреваемый — любовник 67-летней женщины. Это было бы вполне в характере Кузьминой. Она всегда говорила, что замуж легко выйти и после 50. Потом сообщалось, что знакомый помогал ей по хозяйству.
Как выяснили следователи, он был исполнителем убийства, а заказала известную красноярку 63-летняя приятельница. Мотив — долги. Знакомая должна была Кузьминой 200 тысяч рублей, которые по какой-то причине отдавать не собиралась. При этом самой заказчице 600 тысяч рублей задолжал обвиняемый в убийстве. Вот эту сумму пенсионерка обещала «простить» за устранение Кузьминой. Почему она не стребовала деньги со своего должника? В СК корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что обвиняемая на это отвечает: мол, в деньгах не нуждалась.
В досудебном порядке
«Исполнитель познакомился с Кузьминой в августе 2023 года. Он легко это сделал, так как знал маршруты передвижения женщины, где она бывает — эту информацию ему сообщила заказчица», — рассказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю Юлия Арбузова.
Больше полугода мужчина по-дружески общался со своей жертвой. Действительно, помогал ей по хозяйству, Кузьмина ему доверяла, он часто был рядом с ней.
Убийство произошло 3 марта в машине женщины. Обвиняемый ударил ее ключом-трещеткой и отверткой по голове. Первое время, когда его задержали, уверял, что все случилось спонтанно, мол, произошла ссора.
«Доложив “заказчице” о совершенном преступлении, мужчина похитил автомобиль, перегнал его во двор многоквартирного дома, забрал из сумки женщины ключи и документы, приехал в квартиру к потерпевшей, ключами открыл входную дверь, незаконно проник в жилище, откуда забрал из металлического сейфа деньги, часть которых передал обвиняемой», — сообщили в Следкоме.
Про заказавшую убийство известно мало. Обвинения ей предъявили только в мае 2023 года. Сейчас она так же, как и ее подельник, находится под стражей. В отношении нее уголовное дело находится в производстве.