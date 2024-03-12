Киллер стал другом. Зачем пенсионерка заказала убийство звезды-свахи из 90-х

Известно, что уже в зрелом возрасте она вышла удачно замуж, поэтому ни в чем не нуждалась. Но последние годы была сильно одинока — рано потеряла сына, а потом и мужа. Родственников в Красноярске у нее не было. Поэтому заявление о пропаже поступило от ее знакомой. Это случилось год назад 9 марта. А уже через несколько дней задержали подозреваемого. Это был ее 44-летний приятель. Он признался, что убил женщину. Тело вывез за сотни километров в Иркутскую область, где облил его бензином и попытался сжечь. Следователи нашли ее останки.