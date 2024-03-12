Убили и расставили вдоль дороги: жителей Самарской области напугала инсталляция из мертвых лис

Пугающие находки.
В социальных сетях и в СМИ Самарской области активно обсуждают происшествие, которое поначалу многие приняли за фейк. Речь идет о пугающей инсталляции примерно из десятка мертвых лис в Борском районе. Очевидцы сняли на видео, как неизвестные расставили трупы животных в неестественных позах в сугробах вдоль дороги. Кто это сделал, пока непонятно, но у местных жителей уже есть своя версия. Корреспондент «КП-Самара» узнала подробности происшествия.
— Обнаруженные трупы лис, застреленных неустановленными лицами, были сожжены работниками станции по борьбе с болезнями животных в тот же день, — прокомментировал инцидент глава Борского района Эдуард Ардабьев.
Мертвые лисы — не единственная страшная находка в Борском районе за последнее время. Недавно местный житель, катаясь на снегоходе, обнаружил около 80 шкур кабанов и косуль. Они были разбросаны по оврагам.
Жители района обратили внимание, что находка совершена в районе села Страхово, откуда по берегу водохранилища около четырех километров до известного отеля и ресторана для состоятельных охотников.
Страхово — бывшее имение семьи бывшего самарского губернатора Аксакова. Живописное село почти заброшено, туда крайне сложно добираться. И по этой же причине эти края так дороги охотникам и рыболовам.
Несколько лет назад здесь появилась база отдыха для любителей охоты и рыбной ловли. Снять домик здесь можно за 25 тысяч рубелей в сутки, а номер в небольшом отеле за 10 тысяч на двоих. Несмотря на высокие цены и большую отдаленность от города, база и ресторан при ней процветают.
После происшествия с лисами один из жителей Борского района выложил скрины с объявлениями в группе базы отдыха для охотников. В них — реклама соревнований по охотничьему мастерству, приуроченных к закрытию зимнего сезона. Дата проведения — 2 марта, место — база на Кутулукском водохранилище.
— Может, эти охотники причастны к гибели животных? Место сбора вроде совпадает. Проверяющим стоит обратить на это внимание, — пишут местные жители в соцсетях.
Полиция проводит проверки
В полиции сообщили, что начали проверки и по происшествию с лисами, и по находке шкур кабанов и косуль. Сейчас правоохранители выясняют все детали и устанавливают причастных.