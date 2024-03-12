Убили и расставили вдоль дороги: жителей Самарской области напугала инсталляция из мертвых лис

Несколько лет назад здесь появилась база отдыха для любителей охоты и рыбной ловли. Снять домик здесь можно за 25 тысяч рубелей в сутки, а номер в небольшом отеле за 10 тысяч на двоих. Несмотря на высокие цены и большую отдаленность от города, база и ресторан при ней процветают.