Больше 30 пожарных тушат палеты у КАД на юге Петербурга. Горят 300 «квадратов»

Черный дым вблизи Южной ТЭЦ привлёк внимание водителей во Фрунзенском районе Петербурга 12 марта. Источник дальше — его тушат силами 32 пожарных.
О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели. По их наблюдениям, дымило не так далеко от теплоэлектроцентрали. В «ТГК-1» уточнили, что на территории ТЭЦ всё в порядке.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горят деревянные паллеты в ангаре в Грузовом проезде, 33/2. Огонь распространился на 300 квадратных метров. К тушению привлекли шесть пожарных расчётов.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ведомстве.