«Жестоко убил семью из-за долга в 3000 российских рублей». 35-летний мужчина убил семейную пару пенсионеров в Мозырском районе

В Мозырском районе раскрыто жестокое убийство семейной пары пенсионеров, сообщает Следственный комитет.
Криминальная история произошла в одной из деревень Мозырщины. В обгоревшем доме тела пожилых отца с матерью обнаружила местная жительница, женщина сразу же позвонила в милицию.
Правоохранители сразу же поняли, что в доме произошло страшное, так как поджог был только попыткой скрыть следы преступления — по всюду были признаки борьбы и следы крови. Позднее судмедэксперты установили, что женщина была уже мертва на момент возгорания, в то время как ее супруг, на теле которого также были обнаружены многочисленные травмы, умер от отравления угарным газом.
По подозрению в убийстве семьи пенсионеров задержали их 35-летнего односельчанина. Фигурант не стал отпираться, заявив, что убил пенсионеров из-за долга в 3000 российских рублей (около 110 белорусских рублей. — Ред.). Мужчина сказал, что одолжил деньги у пенсионерки в конце февраля и обещал вернуть долг буквально в течение трех дней. Вернуть деньги не смог, потому что нигде не работал. Однако сельчанка постоянно ему напоминала о возврате долга, чем сильно злила.
Последний конфликт из-за денег между ними случился 4 марта.
— Пришел поговорить об отсрочке долга. Но вспылил и ударил, — признается убийца на видео.
В итоге во время ссоры с женщиной злоумышленник схватил металлический совок и начал избивать пенсионеров. Когда супруги перестали подавать признаки жизни, он украл все деньги, что нашел в доме, устроил поджог и скрылся. Дома мозырянин попытался скрыть следы своей причастности к преступлению: спрятал куртку со следами крови, сжег украденный кошелек и окровавленные перчатки.
— Ранее к уголовной ответственности фигурант не привлекался, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, — прокомментировали в СК.
Задержанному инкриминируют убийство двух заведомо престарелых лиц (ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Расследование уголовного дела еще не завершено.