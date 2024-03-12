«Жестоко убил семью из-за долга в 3000 российских рублей». 35-летний мужчина убил семейную пару пенсионеров в Мозырском районе

Правоохранители сразу же поняли, что в доме произошло страшное, так как поджог был только попыткой скрыть следы преступления — по всюду были признаки борьбы и следы крови. Позднее судмедэксперты установили, что женщина была уже мертва на момент возгорания, в то время как ее супруг, на теле которого также были обнаружены многочисленные травмы, умер от отравления угарным газом.