В Татарстане на период паводка под контроль взяли 132 участка дорог

В Татарстане на период паводка под контроль взяли 132 участка региональных дорог в 27 районах. Эти территории в 2023 году уже подвергались затоплению. Об этом на брифинге сообщил директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.
Для подготовки к возможным наводнениям в республике образована противопаводковая комиссия. Она утвердила ряд мероприятий для обеспечения безопасного пропуска воды.
Ради безопасности на опасных участках были установлены дорожные знаки и сигнальные вешки. В настоящее время рабочие проводят проверку и обслуживание искусственных сооружений, а также чистят от снега и льда водопропускные трубы, малые мосты и лотки.
Напомним, в Казани назвали районы, которым грозит подтопление из-за паводка.