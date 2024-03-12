В Петербурге и других городах РФ проходят обыски и задержания художников. Это может быть связано с делом о госизмене

Российские художники и активисты сообщили о волне обысков утром 12 марта. Они могут быть связаны с делом о госизмене, по которому якобы проходит участник группы Pussy Riot и бывший издатель заблокированной «Медиазоны»* (внесен в список иностранных агентов) Петр Верзилов* (признан иностранным агентом).
В Петербурге силовики нагрянули к художнице Катрин Ненашевой и её подруге Наташе Четверио. «Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: “ФСБ”. Я спросила: “А зачем?” И он ответил, что “для проведения *невнятно* мероприятий. Вызвали адвоката, сказали, что когда он приедет, мы откроем”, — написала Четверио в своем telegram-канале в шесть утра.
По предварительным данным, в их квартире провели обыск, а после увезли на допрос. По словам Четверио, ее подруга якобы проходит свидетельницей по делу о госизмене.
Правозащитная организация «Сетевые Свободы» сообщает, что в Петербурге обыски проводятся также у художника Саши Болта.
По данным правозащитников, силовики нагрянули домой и к другой участнице Pussy Riot — Маргарите Коноваловой (Рита Флорес), а также к членам арт-группы «Явь». Кроме того, на допрос в Екатеринбурге увезли художника Илью Мозги, в Москве — знакомую художника Philippenzo. В Ульяновске сообщают о задержании художника Илью Холтова, после обыска в Нижнем Новгороде, предположительно, задержан художник Артем Филатов. Сообщается и об обысках у матери Петра Верзилова.
Проект отмечает, что часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы по статье 257 УК РФ (госизмена).
Сам Петр Верзилов находится за границей. После его постов о событиях в Буче, в России против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии. В ноябре 2022 года художник был объявлен в розыск. 27 марта 2023 года Верзилов был заочно арестован, а в ноябре 2023 года заочно же получил 8,5 года лишения свободы. Накануне Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Басманный суд на новое рассмотрение.
* Признаны в РФ иностранными агентами.