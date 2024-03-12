В Петербурге и других городах РФ проходят обыски и задержания художников. Это может быть связано с делом о госизмене

Сам Петр Верзилов находится за границей. После его постов о событиях в Буче, в России против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии. В ноябре 2022 года художник был объявлен в розыск. 27 марта 2023 года Верзилов был заочно арестован, а в ноябре 2023 года заочно же получил 8,5 года лишения свободы. Накануне Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Басманный суд на новое рассмотрение.