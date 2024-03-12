В Иркутской области введен режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области, Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Приангарья. Новый режим, вступивший в силу 7 марта, был объявлен из-за возможного истощения запасов топлива на объектах теплоэнергетики в регионе. Такая ситуация может привести к нарушению работы систем жизнеобеспечения для жителей и предприятий. «КП-Иркутск».
— Губернатор дал ряд поручений руководителям муниципалитетов: принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, коммунальных служб, систем отопления и энергоснабжения, обеспечить оперативное проведение аварийных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах теплоэнергетики и других важных инфраструктурных объектах, гарантировать готовность ресурсов муниципалитетов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере теплоэнергетики, организовать круглосуточное дежурство руководящего состава местных органов управления, муниципальных учреждений и предприятий, — говорят в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил закон, который регулирует деятельность заведений общественного питания в жилых домах.