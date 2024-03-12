В Воронеже звучали сирены из-за ракетной опасности

Прежде всего отключите электроэнергию, перекройте газ и воду, а также закройте окна. Далее надо взять с собой необходимые документы, по-возможности еду, воду, медикаменты и телефон. И, наконец, необходимо срочно спуститься в укрытие. Это может быть цокольный этаж, подвал, паркинг и т. д.