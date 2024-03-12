В Воронеже звучали сирены из-за ракетной опасности

Во вторник днем, 12 марта, в Воронеже объявили ракетную опасность. Она сопровождалась включением сирен, которые слышны были во всех районах города-миллионника. А с раннего утра в столице Черноземья также действовала опасность из-за вражеских дронов, авиационная.
В облправительстве жителям региона рассказали, что это означает и какие меры безопасности требуется соблюдать. При ракетной опасности предпринимаются более строгие меры, чем при опасности атаки БПЛА.
Власти также пояснили воронежцам, как себя вести во время воздушной тревоги.
ЕСЛИ ВЫ ДОМА.
Прежде всего отключите электроэнергию, перекройте газ и воду, а также закройте окна. Далее надо взять с собой необходимые документы, по-возможности еду, воду, медикаменты и телефон. И, наконец, необходимо срочно спуститься в укрытие. Это может быть цокольный этаж, подвал, паркинг
ЕСЛИ ВЫ НА УЛИЦЕ.
При обстреле ложитесь на землю и переждите его. При звуках сирен найдите ближайшее укрытие — на первых этажах зданий, в подъезде многоквартирного дома, подземном переходе или паркинге.
Напомним, в регионе в 10:59 объявили ракетную опасность. Ее отменили в 11:28.