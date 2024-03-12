Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

В ФСБ сообщили, что в соцсетях «распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований». В спецслужбе указали, что эти сведения «не соответствуют действительности». «Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается», — добавили в ФСБ.