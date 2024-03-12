ВС РФ и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться в Белгородскую и Курскую области

«Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях», — сообщили в ведомстве.

По пытавшимся прорваться на территорию РФ украинским террористам были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Попытка вторжения Украины в Белгородскую область шла одновременно на трех направлениях.