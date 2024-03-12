ВС РФ и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться в Белгородскую и Курскую области

«Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях», — сообщили в ведомстве.
По пытавшимся прорваться на территорию РФ украинским террористам были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Попытка вторжения Украины в Белгородскую область шла одновременно на трех направлениях.
Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери, были отброшены силами подразделений прикрытия госграницы. Подразделения прикрытия госграницы уничтожили до 60 украинских террористов, 5 танков, бронетранспортер. Нарушений государственной границы РФ пытавшимися прорваться на территорию России украинскими террористами не допущено.
В районе Теткино Курской области отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп.