В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы

«Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается», — сказал Песков журналистам.
В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.
Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.
ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.