В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы

Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.