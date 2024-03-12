Белгородские власти опровергли сообщения об упавшем самолете

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения», — написал Четвериков.
Он призвал доверять «только проверенным источникам информации».
Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе также являются фейком.
По словам регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова, во вторник несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора.
Как сообщила ранее ФСБ России, с воскресенья украинские военизированные формирования несколько раз попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, все попытки пресечены, Киев потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.