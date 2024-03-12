После столкновения самолета с трапом в Шереметьево возбудили дело

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте возбудили уголовное дело по факту столкновения самолета с трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.