Экс-директору батутного центра не удалось обжаловать приговор за травмы шестерых детей

Напомним, что уголовное дело было возбуждено против бывшего директора батутного центра «Вверх» Владимира Лапутина по ст.238 ч.2 п. «в» УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
— Суд установил, что в 2018 году подсудимый, являясь руководителем организации, оказывал платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, в том числе по прыжкам на батуте. Для этих целей организация арендовала помещение в Дзержинском районе, в котором разместила гимнастическое оборудование. Подсудимый привлек к работе в батутном центре в качестве инструкторов лиц, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, не обеспечил информирование потребителей о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте, не обеспечил безопасность оказания спортивных услуг и наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий и тренировок, — сообщала прокуратура области.
Всего шестеро детей были признаны потерпевшими в деле, все они получили травмы различной степени тяжести, троим из них согласно выводам судмедэкспертов был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд в ноябре 2023 года приговорил экс-руководителя к 2,5 годам условно с таким же испытательным сроком. Также были удовлетворены гражданские иски — в пользу шестерых потерпевших взыскано в счет возмещения морального вреда 1,6 млн. рублей. Адвокат осужденного это решение обжаловал.
— 12.03.2024 уголовной коллегией Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор районного суда в отношении Лапутина В., апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения, — публикует «ВКонтакте» сообщество Суды общей юрисдикции Новосибирской области".