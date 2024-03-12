Экс-директору батутного центра не удалось обжаловать приговор за травмы шестерых детей

— Суд установил, что в 2018 году подсудимый, являясь руководителем организации, оказывал платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, в том числе по прыжкам на батуте. Для этих целей организация арендовала помещение в Дзержинском районе, в котором разместила гимнастическое оборудование. Подсудимый привлек к работе в батутном центре в качестве инструкторов лиц, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации, не обеспечил информирование потребителей о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте, не обеспечил безопасность оказания спортивных услуг и наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий и тренировок, — сообщала прокуратура области.