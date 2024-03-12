Мощный пожар в ангаре в Обухово потушили

— Прокуратура Фрунзенского района устанавливает все обстоятельства пожара, произошедшего в доме № 33к2 в Грузовом проезде. Кроме того, ведомство также поставило на контроль ход и результаты проверки, которую проводится территориальными органами МЧС России по этому происшествию. Точную причину пожара установят эксперты, — уточнили в прокуратуре.