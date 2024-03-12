Мощный пожар в ангаре в Обухово потушили

Мощный пожар, который произошел на площади 300 квадратных метров в ангаре в Грузовом проезде в Петербурге, потушили силами 32 спасателей с привлечением шести единиц техники. Там горели деревянные паллеты. Обстоятельства происшествия выяснит прокуратура, о чем сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
— Прокуратура Фрунзенского района устанавливает все обстоятельства пожара, произошедшего в доме № 33к2 в Грузовом проезде. Кроме того, ведомство также поставило на контроль ход и результаты проверки, которую проводится территориальными органами МЧС России по этому происшествию. Точную причину пожара установят эксперты, — уточнили в прокуратуре.
Напомним, тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт петербургских спасателей 12 марта в 11:15 часов. Выяснилось, что огонь охватил ангар размеров 10 на 100 метров. В 12:24 пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.