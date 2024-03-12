«Желтый уровень» террористической опасности в Приднестровье продлен на 60 дней

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар — Sputnik. Высокий «желтый уровень» террористической опасности на территории Приднестровья продолжит действовать еще 60 суток. Соответствующий указа подписал глава региона Вадим Красносельский.
Таким образом, срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается до 13 мая 2024 года включительно.
Указ вступает в силу с 14 марта 2024 года.
Инциденты 2022 года в Приднестровье
В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.
Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.
А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».
Высокий «желтый уровень» террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевался.